Melder +10 grader mandag. I fjor var det 20 cm snø på samme tid

November 2020 har allerede vært uvanlig varm. I fjor var det ned mot 9 minusgrader i starten av november. Nedbøren kom som snø utover i måneden, og 16 november var det 20 centimeter snø i Harstad.

– Været vi har hatt nå i helga fortsetter inn i uka. Mandag blir det opp mot ti varmegrader. Det blir også varmt tirsdag, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Vervarlinga i Nord-Norge.

Været snur

Onsdag blir det væromslag når temperaturene synker.

– Lavtrykket vi har nå passerer, og da kommer det nordavind i bakkant. Temperaturen synker ned mot minusgrader og nedbør vil komme som snø og sludd, sier Borander.

Lavtrykket som passerer oss gjør prognosene inn mot neste helg usikker.

Neppe langvarig skiføre

Usikkerheten på værfronten gjør det vanskelig for meteorologene å forutsi hvor mye nedbør det blir fremover.

– Mot helga ligger det an til å bli varmere, så om det kommer snø blir det ikke noe langvarig skiføre. Prognosene er usikre fordi det er et lavtrykk som nærmer seg etter helga igjen. Det blir i hvert fall kjøligere og mer vinterlig vær et stykke ut i uka som kommer, sier meteorologen.