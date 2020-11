nyheter>>

Hurtigbåten som går i rute i vågsfjordbassenget har avganger fra kaia i Harstad sentrum. Båten går i en runde i fjorden, slipper folk og varer av, tar på reisende som i hovedsak skal inn til byen.

Nå foreslår fylkesrådet å kutte én av to slike rundturer mandag og onsdag. For anløpene Krøttøy/Meløyvær innebærer det at de kun får såkalt signalanløp på sen ettermiddag de aktuelle dagene. Det innebærer at passasjerer må kontakte båten for å varsle at de ønsker å være med.