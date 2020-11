Gir ut låt om nordlyset

nyheter>>

Rockebandet RAMMESKJEIV har over 20 000 avspillinger på Spotify, og 35 000 visninger av musikkvideoene. De sier selv at bandet består av "medlemmer som har passert halvgått løp eller har minst en fot i graven". Bandet ga ut sin første låt et år siden, og har etter det gitt ut til sammen fem låter.

Den nye låten har de kalt "Nordlyse". Releasedato er 20. november. Da blir låta å finne på ulike strømmetjenester. Bandet kan også fortelle at det i disse dager klippes en musikkvideo til låta.

Fikk publikumspris

Med på låta er koret Enevja fra Grovfjord.

– I en internasjonal korkonkurranse i Litauen, vant de publikumsprisen, prisen for beste solist og de sang seg samtidig inn til bronse totalt sett, skriver RAMMESKJEIV i en pressemelding.

Nordlyset kommer å tar deg

RAMMESKJEIV forteller at sangen handler om at gjennom alle tider har nordlyset fascinert, forundret og skremt folk.

– Sagnene og mytene om nordlyset er mange; Nordlyset skulle være en glødende pulserende bue som ledet de falne krigerne til Valhall. Eller at nordlyset ble skapt av svaner som var fanget i isen og som skapte virvlende lys på himmelen, når de forsøkte å komme seg løs. Vi har tatt utgangspunkt i legenden om at du aldri skal vinke med noe hvitt til nordlyset. Da kommer det nemlig å tar deg. Eller gjør det egentlig det?, skriver bandet.