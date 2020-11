Tilbakekaller rundstykker

nyheter>>

Unil AS er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker,

Årsaken er at de inneholder sesamfrø hvor det er påvist for høye doser etylenoksid. Frøene representerer ifølge Mattilsynet ingen akurrat helsefare, men kan være skadelig over tid.

Dette skriver NorgesGruppen i en pressemelding onsdag.

Dette gjelder altså rundstykkene med holdbarhetsdatoen 03.08.2021.

Tidligere er varer med holdbarhetsdato 30.07.21 og 31.07.21 trukket tilbake. Disse er allerede fjernet fra butikk.

Alle berørte produkter fjernes fra butikk. Forbrukere som kan ha produktet liggende hjemme kan returnere disse til butikken det er kjøpt i for refusjon.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdato som beskrevet over.