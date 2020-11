Bønn fra testsenteret: - Møt presist til timen, ellers blir det mer arbeid og kø

nyheter>>

Køen for å koronateste seg var i forrige uke til tider preget av at mange møtte for tidlig til avtalt tid. De som skal teste seg bes vente i bilen til det tidspunktet de skal i luka for å testes.

– Vi plages med at mange kommer en god stund før avtalt tid. Selv om det ikke er kø så kommer de inn på andres avtalte klokkeslett. Da blir alt forsinket, sier Camilla Eidnes Pettersen, driftskoordinator på testsenteret.

I helga er det første gang at noen har ventet i tre kvarter på å bli testet.

– Det gir merarbeid om folk møter opp lenge før timen. Jeg skjønner at folk vil komme før, men det er viktig at de kommer presist, sier Pettersen.

I helga ble det testet rundt 80 personer lørdag og søndag.

– Nå begynner det å bli litt rolig igjen. Det har vært kaotisk i starten av uka. Mot slutten roet det seg litt ned.