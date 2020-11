nyheter>>

Huset ble bygd i 1891, etter at frøken Charlotte Gotaas hadde startet en pengeinnsamling for å få et bedehus i bygda. Hun jobbet som poståpner hos sin bror som eide handelsstedet på Sandtorg. I dag eies huset av bygdas innbyggere, og driftes av et styre.

Ære tidligere generasjoner

En liten gruppe ildsjeler i bedehusets venneforening har i mange år lagt ned et stort dugnadsarbeid for å bevare huset. Leder i styret for bedehuset, Bjørn Årbekk, forteller om et stort engasjement for dette arbeidet.