Nedstengingen skjer fra og med kommende mandag. Det vil si at lørdagens V65-omgang i Harstad travpark vil gå som normalt. Men i etterkant av helgas omgang vil tiltak iverksettes.

– Det er viktig for travsporten å opprettholde et tilfredsstillende smittevern. At vi nå følger opp og tar dette på alvor er viktig. Det er også noe som travsporten gjør sammen over en bred front. At den nasjonale travsporten står sammen om disse tiltakene, føles riktig, sier daglig leder i Totonor, June Reyes.