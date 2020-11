Ingen nye positive tester siste døgn – for første gang på 12 dager

nyheter>>

Det kommer fram i en pressemelding fredag ettermiddag. Til sammen har 25 personer i Harstad fått påvist positiv Covid-19 siden 26. oktober. 21 av de smittede settes i sammenheng med hverandre, og er et resultat av intern smitte. Fire er sporet som importsmitte.

En fersk risiko- og tiltaksanalyse for Harstad kommune anbefaler å fortsette med strategien som innebærer testing, isolering, smittesporing og karantene. I tillegg har lokal smittevernmyndighet kommet med noen anbefalinger for de neste sju dagene, frem til lørdag 14. november. Her er de lokale tiltakene, som kommer i tillegg til de nasjonale: