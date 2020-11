nyheter>>

Tromsø-legen står i Nord-Troms tingrett tiltalt for å ha psykisk og fysisk mishandlet sin ektefelle og sine to barn over en periode på seks år.

Mannen, som er i 50-årene, skal ved flere anledninger ha vekket kona ved å kjefte på henne høylytt, utøvd fysisk vold mot henne og kalt henne «hore», «drittkjerring» og «parasitt».