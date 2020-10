Fire nye smittetilfeller. Besøkende på kulturarrangementer bes være oppmerksomme på symptomer

nyheter>>

- Vi forventer å få flere positive prøver, og som ledd i det videre smittesporingsarbeidet, ber vi følgende være ekstra oppmerksomme på symptomer på covid-19-smitte, skriver Harstad kommune torsdag kveld.

Frykter flere smittede

Harstad kommune ber folk som har vært på en rekke kulturarrangementer og på De Fire Roser kafe torsdag, fredag og lørdag om å være spesielt oppmerksomme.

- Har du symptomer, må du holde deg hjemme og ta kontakt med pandemitelefonen vår for å bestille time for koronatesting, skriver kommunen.

Bakgrunnen er at to personer bosatt i Harstad tirsdag testet positiv for covid-19. Smittesporingsarbeidet har så langt avdekket at fire nærkontakter av disse har testet positiv.

Alle som var på konserten «Som sjura» i Galleri Nord-Norge torsdag 22. oktober klokka 1130.

Alle som var på konserten med «Lindis Haugan + Kirsti Nikolaisen» i Galleri Nord-Norge fredag 23. oktober klokka 1700.

Alle som var innom De fire Roser mellom klokka 1800 og 2000 fredag 23. oktober.

Alle som var innom Hilde Kristoffersens pop-up-butikk lørdag 24. oktober.

Ikke nærkontakter

Disse er ikke å regne som nærkontakter, men noen få av deltakerne kan ha blitt utsatt for smitte.

Har du vært på et eller flere av disse arrangementene, må du være ekstra oppmerksom på eventuelle symptomer. Du kan leve som normalt, men det er viktig at du prøver å holde antall nærkontakter så få som mulig en periode.

- Har du symptomer - bli hjemme, er den klare beskjeden fra Harstad kommune.

Hvis du er blitt smittet, tar det noen dager før du selv er smittebærende og merker symptomene. Symptomene på covid-19 ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber, sår hals og hoste. Noen får pustevansker og lungebetennelse. De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Dette gjør du

- Har du disse symptomene, ber vi deg ringe vår pandemitelefon 415 71 800, skriver kommunen.

Harstad kommunen anmoder folk om å sjekke kommunens nettsider for pandemitelefonens åpningstider.

- Vårt smittesporingsteam er i løpende kontakt med utbruddsgruppen til Folkehelseinstituttet, og våre anbefalinger er laget i samråd med FHI.