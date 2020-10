Smitten er ute av kontroll i Harstad: – Har ikke klart å spore kilden

nyheter>>

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag varslet kommuneoverlege Jonas Holte og ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) at det blir skjerpet besøkstid på sykehjem og helsehus. Årsaken er at smittesporingsteamet ikke har klart å finne en smittekilde utenfor byen.

To nye personer koronasmittet Etter det Harstad Tidende erfarer, testet to personer positivt på koronasmitte i Harstad i dag.

Mandag ble to personer bekreftet smittet i Harstad. Den ene av dem har vært passasjer om bord i hurtigbåten fra Tromsø til Harstad fredag kveld. Den koronasmittede hadde 30 medpassasjerer på båten. To dager senere er altså ytterligere to personer smittet.