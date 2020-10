Harstadfirma varsler mulig millionsøksmål mot Vesterålen-kommune

nyheter>>

SANDS Advokatfirma i Tromsø har på vegne av Volt Entreprenør Harstad AS varslet et mulig søksmål mot Hadsel kommune etter at et anbud ifølge entreprenørens advokat er en ulovlig direkteanskaffelse. Dette skjedde etter at Bygg Engineering AS, som først fikk anbudet, gikk konkurs, og at Hadsel siden har gitt anbudet til Sortland Entreprenør AS. Volt mener at Hadsel kommune har gjort en anskaffelse uten kunngjøring, og hevder gjennom advokatfirmaet at dette er i strid med reglene i forskrift om offentlige anskaffelser.

I et brev som advokat og partner Kjersti Holum Karlstrøm i SANDS Advokatfirma sendte Hadsel kommune på vegne av Volt Entreprenør AS tidligere i høst, kan en ulovlig direkteanskaffelse resultere i et overtredelsesgebyr på inntil 15 prosent av kontraktssummen.