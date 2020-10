Ønsker hjelp fra grunnskolelærere: – Bli med på spennende pilotkurs

nyheter>>

Ine Mariel Solbakken (27) fra Sandstrand flyttet nylig tilbake til Harstad fra Oslo, da hun fikk jobb som dramalærer på Heggen videregående skole. For tiden tar hun også en master i estetiske fag ved OsloMet. Den ønsker hun litt hjelp med, fra grunnskolelærere i Harstad.

Søker deltakere til pilotkurs

– Jeg håper grunnskolelærere i området vil bli med på et spennende pilotkurs! Både ferske og erfarne lærere. I kurset vil jeg utforske hvordan man kan bruke fortellinger som inngang til samtale med barn og unge om vanskelige tema. Det skal vi gjøre sammen, med ulike øvelser og metoder rundt forskjellige fortellinger, og refleksjoner og diskusjoner i etterkant, sier hun.

Foreløpig er planen at kursene vil holdes tidlig i 2021, enten over en lang samling, eller over flere kvelder, avhengig av kursinteressen. Temaene er tett linket opp til fagfornyelsens fokusområde på Livsmestring, og planen er at pilotkurset skal resultere i et konkret ressurshefte for lærere og lærerstudenter.

– For å kunne finne ut av hva som funker, og ikke funker i ettertid, vil jeg filme og ta lydopptak i prosessen. Men dette skal jeg bare bruke for egen analyse, alt vil anonymiseres i selve masteroppgaven, og materialet vil bli slettet i ettertid, forsikrer hun om.

Motivasjonen bak

Siden 2017 har Solbakken arbeidet med en fortellerforestilling kalt "Dragen", en forestilling om rus og vold i hjemmet, sett fra et barns perspektiv. I 2019 ble forestillingen kjøpt opp av Den kulturelle skolesekken i Oslo, og hun turnerte rundt i Osloskolen på femte til syvende trinn.

– Da jeg var på turné med skolesekken, erfarte jeg hvordan fortellinger kan være en døråpner for å snakke om vanskelige tema med barn. Men det jeg syntes var mest interessant med tiden min der, var lærernes reaksjoner. Mange var nervøse og redde for hvordan de kunne fortsette samtalene om såre temaer i klasserommene etter forestillingen. Det virket som om de ikke følte at de hadde nok kunnskap og verktøy for det, sier hun.

Men Solbakken var i forkant.

– Mange var lykkelige når jeg kunne fortelle dem at det var en del av opplegget at jeg selv ville holde en klassesamtale etter forestillingen. Da brukte jeg blant annet tegning som et verktøy så barna kunne beskrive følelsene de satt igjen med etter forestillingen, sier hun.

Solbakkens egne erfaringer fra lærerutdanningen er at det er alt for lite fokus på hvordan man kan ta opp de vanskelige temaene med elevene sine. Hun sier at fortellerkunst kan være en metode for akkurat dette.

– Jeg håper mange tar kontakt med meg, og blir med på pilotkurset! Sammen kan vi samle verdifulle erfaringer, og med det skape et ressurshefte som kan være til hjelp for mange lærere og barn der ute, oppfordrer Ine Mariel Solbakken.

Problemstillingen Solbakken søker å svare på i masteren sin, er hvilke nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger en grunnskolelærer trenger for å kunne bruke muntlig fortellerkunst som inngang til samtale om vanskelige tema.