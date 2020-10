Bjørn Dæhlie har kjøpt hus i Bø

nyheter>>

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) er kjent med at Dæhlie har kjøpt hus og ønsker ham velkommen. Pedersen vet videre at Dæhlie jobber med spennende næringsvirksomhet som Bø kommune på sikt håper skal skape optimisme og næringsutvikling.

– Jeg vet han jobber konkret med spennende planer. Mer en det vil jeg ikke røpe i dag. Men vi skal jobbe godt og tett framover, både sammen med Bjørn og mange andre spennende aktører. Det er godt å se at Bø kommune er interessant for mange, og som sagt er vi glade for at Bjørn nå gjør bøfjerding av seg, sier Pedersen i en kort kommentar.