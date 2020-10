Ny natteravn-gruppe i Breivika: – Vi trenger at alle som bryr seg blir med

Marius Karlsen og Kristin Soltun Enoksen ønsker å bidra til at det skal være trygt å bo i Breivika, for liten og stor. Sammen med en engasjert gjeng i nærmiljøet, har de startet opp en gruppe natteravner for å jobbe mot dette målet.