Klokken skal stilles tilbake klokken 03.00 natt til søndag. Dermed blir er det mørkere kvelder, og lysere morgener i vente. At klokken stilles en time tilbake betyr også at personer som jobber nattevakt vil få en timers lenger skift, mens andre får en time ekstra på seg å sove. Justeringen til vintertid betyr at vi vil få mørkere kvelder.

Akkurat som Norge, har også EU sommertid. Sommertid og vintertid ble gjenninnført i Norge i 1980, etter at vi hadde en pause fra å stille klokkene siden 1965.