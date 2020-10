nyheter>>

Onsdag var det møte i utvalg for oppvekst og kultur, med mange temaer på sakslisten. Ett av dem var ungdom og rus, et tema som for fullt fikk søkelyset på seg i fjor høst etter gjentatte bekymringsmeldinger fra kommunen om økt rusbruk blant unge i byen.

Utviklingen resulterte i et åpent folkemøte 19. desember 2019. Mariann Karlsen, koordinator for Forebyggende forum (FF) i kommunen, orienterte om arbeidet om har blitt gjort om rusproblematikken siden det.