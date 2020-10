Jubler over at tidlig skjenkestopp ble opphevet: – Vi ble kjempeglad da nyheten kom

nyheter>>

Under en pressekonferanse 7. august ble det kjent at utestedene ikke fikk servere alkohol lenger enn til midnatt. Forbudet gjaldt for hele landet, og Harstad var intet unntak. Nordlændingen blødde kraftig som følge av forbudet, og medeier Kurt Henning Myhre var redd kroken på døra var nærstående.

30. september kom nyheten om at regjeringen lettet på noen av de nasjonale tiltakene. Blant tiltakene var den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, som ble opphevet ved midnatt 12. oktober.