Grønt lys for The Whale

Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Det har lenge vært skjær i sjøen for prosjektet med tanke på at stedet The Whale skal oppføres, er det en fredet gårdshaug, som vil gå tapt under byggingen.

Men nå har fylkesråden for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, besluttet å gi The Whale dispensasjon fra kulturminnelove, som igjen betyr at prosjektet kan videreføres.

Grundig vurdering

Den fredete gårdshaugen er av stor vitenskapelig verdi, knyttet til den tidlige bosetningen på Andenes. Fylkesråden sier i pressemeldingen at det er beklagelig at kulturminner går tapt som følge av en utbygging, men at konsekvensene må avveies i forhold til tiltakets intensjon og samfunnsmessige betydning.

– Det har derfor vært viktig å få en grundig vurdering på om det kan gis dispensasjon fra kulturminneloven, slik at utbyggingen kan gjennomføres. Som en del av saken har vi derfor hentet råd fra Norges Arktiske Universitetsmuseum. De har anbefalt at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon, sier Saxi i pressemeldingen.

Svært fornøyde

Tidlig fredag morgen kunne de som står bak prosjektet slippe jubelen løs, etter å ha ventet lenge på svaret fra fylkesråden. Styreleder og investor Benn Eidissen mottok meldingen med stor glede.

– Vi er svært fornøyde med avgjørelsen. Dette vedtaket representerer en viktig milepæl for The Whale. Det er en lettelse at siste hinder nå er borte når det gjelder tomtevalg, sier han i en pressemelding fra selskapet bak gigant-prosjektet.

Han forteller at arkitekt Dorte mandrup sine tegninger har vakt oppsikt verden over. Men at tomta har like mye å si som arkitekturen.

– Dette er rett og slett bare en av Norges beste sjøtomter, bare et steinkast fra Andenes fyr, med utsikt mot hvalfeltet og storhavet i vest, fastslår Eidissen.

Han forteller at de ønsker å ta med det historiske materialet inn i The Whale, det materialet som måtte finnes i bakken på den omtalte tomta.

– Jeg tror disse funnene vil gi fremtidige gjester en anda rikere opplevelse hos oss, påpeker han.

Stor samfunnsmessig betydning

Fylkesråden trekker frem at det har vært konstruktiv dialog mellom alle partene. Hun sier at hun ønsker å sikre mest mulig kunnskap om kulturminnene gjennom arkeologiske utgravinger. Men The Whale har så stor samfunnsmessig betydning at hun mener det kan gis dispensasjon fra kulturminneloven.

Hun trekker også frem at det er lagt planer for arbeidet som skal gjøre at tapet av kulturminnene blir redusert, noe som også medfører at omkostningene for undersøkelsene fra arkeologisk side blir mindre. Fylkesråden forventer at disse kostnadene blir ti millioner, ikke 23 som først antatt.

