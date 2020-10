nyheter>>

Børge Jentoftsen, leder i rådet for personer med funksjonsnedsettelser, advarte sammen med resten av rådet om planene for utformingen av torget lenge før det ble utformet.

Nå som torget står ferdig, rister flere av medlemmene på hodet over korttenkte løsninger. De håper befaringen kan føre til raskt iverksatte endringer for et mer universelt torg.