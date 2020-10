nyheter>>

Ifølge gjeldende straffelov må du betale 1. 700 kroner, og får i tillegg to prikker dersom du blir tatt for håndholdt mobilbruk når du kjører. Ifølge UP-sjef Steve Hasseldal er det altfor lavt. Han er blant dem som tar til orde for en lovendring.

– Sammenlignet med andre trafikkbøter ligger straffen for lavt. Vi har sett over tid at dette ikke har en avskrekkende effekt, og at folk velger å bryte ned forbudet selv om det er ulovlig, sier Hasseldal til Drammens tidende.