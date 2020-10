Oppdrett utenfor Andøy et skritt nærmere

nyheter>>

Oppdrettsanlegget til Øyfisk AS, som er et datterselskap av Gunnar Klo AS i Øksnes kommune, fikk en kald skulder i Andøy kommunestyre, da man i 2019 vedtok å si nei mot kun seks stemmer, til etablering av et oppdrettsanlegg helt sørvest i Andøy.

Da uttalte nåværende ordfører Knut Nordmo følgende: