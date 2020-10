To turgåere ble reddet ned fra Nona (1012 moh) på Grytøya med Sea King helikopter

nyheter>>

To personer sitter fast på Nona.

– Vi har visst om det en stund, og har nå besluttet at det kommer et Sea King-helikopter fra Bodø for å hente de ned, sier politiet til Harstad Tidende.

Luftambulansen er allerede tilstede.

– Det er blitt mørkt, og da er det lett at noe går gærent. Det går bra med dem, men de har gått seg fast, det er bratt, og de kommer seg ikke ned. Det tok et fornuftig valg om å be om hjelp før de gjorde noe dumt, sier politiet.

De to turgåerne er begge født på 90-tallet. Én av dem skal være lokal.

Vitne følger med

Thor Anders Angelsen står på verandaen sin i Aune, på motsatt side av Toppsundet, og følger med rundt klokken 21:30.

– Det lyser litt nedi fjellsiden, både fra et helikopter, og fra et lys i fjellsiden, sier han.

– Det er en relativt sett populær topp, men også veldig steinete, bratt, og krevende. Særlig nå som det er mørkt, sier Angelsen.

Klokken 21:36 sier han at et helikopter forlater stedet, og lander i nærheten av Vaskinn.

Kom seg ned i god behold

Klokken 21:45 opplyser hovedredningssentralen at de to turgåerne har kommet seg ned i god behold.

Luftambulansen rekognoserte først, men det var for bratt for dem å lande helikopteret. Derfor ble et Sea King- helikopter flydd inn fra Bodø.

– En redningsmann ble heiset ned, og fikk hjulpet dem begge om bord i Sea King-helikopteret. De ble tatt med ned til veien, der bilen deres var parkert, sier Jakob Carlsen i hovedredningssentralen.

Begge skal være uskadd, og trenger derfor ikke tas med til sykehus, men de er litt kalde.

– Vi fikk melding om dette klokken 19:45, så de har ventet på hjelp i to timer, men nå har de endelig kommet seg ned, sier Carlsen.