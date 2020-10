Feminisme i filmbransjen: – Vi er ikke så likestilte som vi liker å tro

nyheter>>

– Dette var utrolig bra, så mange viktige poenger de hadde om et kjempeviktig tema. Vi har fremdeles en vei og gå, her i Harstad, i Norge, i Norden og resten av verden, sier hun etter samtalen om feminisme i kunst er over.

Særlig spennende syntes hun det var å høre Jérémie Mcgowan prate om mange nordmenns eget selvbilde om at vi er gode på likestilling.