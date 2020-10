Lødingen kommune: To nye koronatilfeller bekreftet fredag kveld

nyheter>>

– Det ble fredag kveld klart at ytterligere to personer er bekreftet smittet med Covid-19 i Lødingen kommune. De to smittede personene tilhører samme gruppe som den første personen som hadde smitten, opplyser kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i en pressemelding.

Totalt har Lødingen kommune nå tre smittetilfeller. Det opplyses om at situasjonen er oversiktlig, og at smittevernlegen er i tett kontakt med de berørte.

– Hele gruppen er i karantene og smittede personer er isolert, skriver kommunen i pressemeldingen.

Ordfører Hugo Jacobsen sier at de smittede var en del av jaktlaget hvor det første smittetilfellet oppsto.

– Det kom ikke som en overraskelse for oss, vi var forberedt på at prøvene kunne gi positivt svar, sier Jacobsen.

Han opplyser at kommunen følger prosedyrene de skal. Ordføreren forteller at jaktlaget har holdt seg for seg selv i området ved Husfjord, og at det derfor er liten fare for ytterligere spredning.