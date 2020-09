Satte knusende banerekord

nyheter>>

Harstad-kvinnens prestasjon med familiehesten skjedde under et stallmannsløp innenfor V75-spillet på Bjerke travbane onsdag kveld. Og Mellem Tyr, som fikk det perfekte løpet av sin kusk, takket og bukket og viste hvilke fartsressurser som bor i hesten. For da de kastet loss fra andre utvendig inn imot siste sving, ga han svar på maningen med en gang. Han koplet grepet på innvendige Storm Jaro tidlig på oppløpet, og var knusende overlegen da han lenset unna til overlegen seier.

Likevel er det tida som virkelig setter stempelet på denne klasseprestasjonen. Da Mellem Tyr krysset mållinja, viste klokka 1.22,1. Det er raskere enn noen annen 4-åring har gått på Bjerke travbane noen gang før. Det er også nesten to og et halvt sekund raskere enn noen norsk 4-åring har løpt i Norge denne sesongen.