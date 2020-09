Strandryddedag: – Vi har plukket opp alt søppelet i Vika

nyheter>>

Alle harstadskolene var med på strandryddedag tirsdag. Syvende og åttende trinn representere skolene i en viktig dugnad for et renere hav.

– Jeg syntes det er veldig dumt at de ligger så mye søppel i fjæra, det burde bare være sand og små dyr her, sier Nathaniel.

Stemningsrapport fra Vika

Stangnes ungdomsskole fikk tildelt området mellom Brurvika og fortet i nord, og sørover til Harstad Camping.

– Vi gikk fra skolen, så ble vi delt opp i grupper, og så startet vi å plukke søppel, sier Elias.

Elevene viser frem seks fulle plastposer med søppel som har blitt vasket opp av havet i vika.

– Vi har funnet veldig mye plastikk, sier Amalie.

– Og isopor, sier Casandra.

– Det rareste vi fant er to døde måser, sier Amalie.

Flere syntes en stor jerngjenstand med et tau festet i er et spennende funn. Kanskje fordi det er en liten styrketest overfor de andre i det hele tatt å klare å løfte på den.

– Vi vet ikke hva den er, men den er rusten og tung, sier Elias.

– Siden vi ble rask ferdig her, skal vi plukke litt til i nærområdet

Lærer Harald Troøyen var med de åtte ungdomselever fra Stangnes og ryddet området rundt Vika.

– Strandryddedagen er et godt tiltak. Og så har jo jeg de beste elevene, den gjengen her har kost seg skikkelig. Og vi har jo vært så heldige med været. Det kunne jo vært to grader og høljregn, og nå har vi ti grader og sol. De koser seg som bare det, sier han.

Elevene har forberedt seg godt til dagen, blant annet med å se på film fra andre land hvor det flommer over med søppel. Troøyen sier elevene jobber med miljø som et tema også i film- og foto-faget han underviser i, der elevene er i gang med et drama-prosjekt om noen miljøkjeltringer som skal bekjempes.

– Det som var litt bra, syntes jeg, er at det faktisk var mindre søppel her i Vika en vi hadde trodd. Så egentlig er det en god følelse å plukke det som er her, sier Troøyen.

– Vi har plukket opp all søpla her i Vika allerede, så nå skal vi skal ta oss en god lunsj her på stranda. Siden vi ble rask ferdig her, skal vi plukke litt til i nærområdet rundt skolen etterpå, så blir det fint der og. Da blir alle glad. Det er vinn-vinn for alle, sier Troøyen og smiler bredt.

En del av tv-aksjonen

– Pengene fra TV-aksjonen i år går jo til WWF, som betyr World Wildlife Fund, så det vil jo da gå til å hjelpe dyr i havet, og i skogen, dyr som trenger hjelp. Jeg syntes det er fantastisk kult å være med og hjelpe til, sier Nathaniel.

– Det er kjempebra at så mange er ute å plukker søppel i dag, sier Elias.

For hver søplesekk skolene leverer inn til HRS, får de 100 kr som skal gå til TV-aksjonen.

I tillegg bidrar kommunen med en ekstra hundrelapp per søplesekk, og flere bedrifter har også hevet seg på som pantefaddere. Blant annet har Hålogaland Kraft og Serit sagt seg villige til å betale sekkepant på inntil 10.000 kroner.