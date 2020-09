Forebygging av seksuelt krekende atferd:

– Det bør jo stå at de voksne SKAL forebygge, ikke at de KAN hvis de vil

BUK-representantene med to viktige innspill: Hva gjør det med de voksnes handlinger, når de har en plan for noe de "kan" gjøre, ikke noe de "skal" gjøre? Og hvorfor er ikke unge over 16 år nevnt i kommunens handlingsplan?