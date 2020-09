Slåsskamp på fest i Harstad

nyheter>>

Politiet rykket natt til søndag ut til en adresse på Medkila etter å ha mottatt gjentatte meldinger om en fest som gikk over styr. På samme fest skal det ha blitt utøvd vold mellom flere personer, og politiet foretok dermed avhør på stedet om hendelsen. Festarrangøren fikk samtidig pålegg om å avslutte festen.

- Det hadde vært noe amper stemning på festen, og noen slag hadde blitt utdelt. Det var likevel ikke tale om noen forholdsvis alvorlig situasjon som opptrappet seg. Om det blir noen oppfølging fra politiet side kommer an på om og hvordan de fornærmede reagerer i ettertid, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.

Politiet mottok også flere klager på feststøy fra en privatadresse i Breivika. Festarrangøren ble i den forbindelse oppringt fra operasjonssentralen og gitt et pålegg om å holde det stilt for resten av natten for å unngå anmeldelse.

- I det siste har det ikke vært noe mer feststøy i Harstad enn det som er vanlig, kommenterer Aas.