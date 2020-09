Iverksatte leteaksjon på Borkenes

nyheter>>

Like før klokken 01.00 ble politiet varslet om at en person var blitt borte fra en fest i området Borkenes.

- Omstendighetene ble vurdert en tid og venner lette i området før politiet iverksatte leteaksjon og kalte ut frivillige. Politiet kom over savnede langs veien ca. klokken 0245, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Politiet skriver videre at de tar hånd om personen og følger situasjonen opp med en tur til lege etter vandringen ute i det dårlige været.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet natt til søndag:

Sortland: Politiet mottok en melding om en trafikkulykke ved Strandveien, og utrykningsenhetene rykket raskt ut. Fem personer var involvert i ulykken, og bilen lå et godt stykke utenfor veien. Den lå nærmere sagt på taket i et myrområde. Av de fem personene i bilen var fire stykker oppegående med mindre skader, mens den femte måtte bli behandlet av ambulanse på stedet. Politiet har opprettet sak på forholdet og forsøker å finne ut hva som er årsaken til ulykken.

Henningsvær: Politiet har pågrepet en mann i midten av 20-årene siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Politiet oppretter sak på forholdet.

Stokmarknes: Nødetatene rykket ut etter en melding om røyk og åpne flammer fra et industribygg. Det var da full fyr i et lagerbygg. Brannvesenet fikk kontroll på brannen og drev med etterslukking ut over natten. Det er ikke meldt om personskader.

Svolvær: Politiet har vært på stedet i forbindelse med en trafikkulykke hvor det var tale om mindre personskader. Førerkortet til en mannlig fører i slutten av tenårene ble midlertidig inndratt. Politiet oppretter sak og forsøker å finne årsaken til ulykken.