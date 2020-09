Debatten om kino og bibliotek: – En avgjørelse bør tas så fort som mulig

nyheter>>

Rådmannen har gitt en klar anbefaling som vil avslutte saken. Fremskrittspartiet har hatt et klart standpunkt i denne saken siden før kommunevalget, og det vedtatte programmet slår fast at ny Kanebogen skole skal bygges dersom det finnes et slikt handlingsrom i kommunens budsjetter.

Jeg har fulgt mye av debatten i kommentarfelt og fra møter, og finner det nødvendig å gi noen betraktninger til noen argumenter og utsagn.

Kommunens hovedoppgave og rolle

Harstad har valgt å ta slagordet «attraktiv hele livet». Da viser historikken at vi ennå har en vei å gå på områder som er kommunens kjerneoppgaver. Kommunen skal først og fremst sørge for god omsorg, skole og barnehage, samt god infrastruktur og trygghet. Dette skaper attraktivitet og forhold for vekst og utvikling, og dernest tilflytting.

Mange er positiv til ny kino og bibliotek

Mange er positiv til dette spørsmålet, men saken er også at formuleringen av spørsmålet er ledende og lett å svare ja på. Det utfordrer ikke den som svarer til å måtte ta stilling til hvem som skal betale med kutt, forskyvning av andre investeringer, evt. økt eiendomsskatt, eller andre konsekvenser.

Dette burde kvitteres ut av alle som har en klar mening om saken.

Feil i tall og regnestykke

Det anføres fra tilbyders side at det er feil og mangler i tallmaterialet som er framlagt de folkevalgte. I rådmannens saksfremlegg legges det til grunn at man enten kjøper bygningsmassen ved ferdigstillelse til ca. 300 millioner, eller leier i 25 år ca. 16 millioner pr. år, totalt ca. 400 millioner.

Dette er mye penger, og dersom vi runder ned leiesummen til 10 millioner i snitt pr. år er det fortsatt 250 millioner. Dette er penger som langt på vei ville bygget for eksempel ny Kanebogen skole, og dersom vi forholder oss til 400 millioner er det det nye Harstad skole kostet.

Dagens kino og bibliotek har behov

Det stemmer at det er behov på eksisterende kino og bibliotek – i likhet med en hel haug av andre kommunale bygninger. Selv om det er meldt inn et behov så er det ikke sikkert at det blir utbedret, dessverre. Hvis vi fortsetter å bruke Kanebogen skole som eksempel, så har det her vært et behov i tiår uten at det har skjedd noe nevneverdig. Da er det nok like greit og rettferdig at dette utelates fra regnestykket til ny kino og bibliotek.

Gjenbruk av dagens kino og behov for flere scener

Det er tatt til orde for at resterende kino vil kunne gi et etterlengtet tilskudd til antall scener byen har. Er det slik å forstå at det er for få scener i Harstad? To saler i kulturhuset, Nordic hall, Ludo scene, ny planlagt scene i Generalhagen, evt. ny scene i nybygg i til campus Harstad, Støperiet scene, og dette er bare noe av det som finnes og er planlagt. Hvor mange scener trenger denne byen?

Sammenligning med kulturhus og grottebad

Det registreres at flere sammenligner ny kino og bibliotek med byggingen av grottebadet og kulturhuset. Dette er en ukorrekt sammenligning da disse tilførte byen et tilbud som ikke var, mens kino og bibliotek er flytting av eksisterende tilbud.

Bodø Tromsø og Narvik har bygget nytt med stor suksess

Bodø Tromsø og Narvik har bygget nytt, og mange vil nok betegne dette som en suksess med økte besøkstall og økt aktivitet. I mente kan vi ha at ingen av disse hadde et stort flott kulturhus fra før slik vi har i Harstad. Det som bør være førende når det argumenteres for at tilsvarende prosjekt vil føre til vekst og tilflytting til Harstad er om det har skjedd i de tre andre byene. Har det vært befolkningsvekst utover det som er normalt og kalkulert i utgangspunktet i Tromsø Bodø og Narvik?

Har vi råd å la være

Det hevdes at vi ikke har råd å la være, og at vil skapes mange nye arbeidsplasser. Dette kommer også litt an på hvilke briller som benyttes, optimist, realist, eller pessimist. Vi må i alle fall gjøre et rettferdig anslag på hvilke arbeidsplasser som bare flyttes slik tilfellet er for kinoens og bibliotekets ansatte. Det fremstår også litt underlig når det fra deler av politisk hold i det ene øyeblikket uttrykkes stor bekymring for lånegjeld og utgifter, da det i neste sekund argumenteres for ny kino og bibliotek. Uansett hvordan man vrir og vender på det, vil dette medføre et solid innhugg i kommunens driftsbudsjett i form av leie eller låneavdrag i mange år fremover.

Hvem er for utvikling av byen

Jeg reagerer litt på at det noen ganger fremstilles slik at dersom man er mot å bygge ny kino og bibliotek, så sorterer man nærmest i klassen «enemy of the city» og mot all utvikling og fremtid.

Det er et fullstendig feilspor, og jeg kan forsikre alle lesere om at jeg med flere er minst like opptatt av byen og innbyggernes beste som meningsmotstanderne. HSI, Nordic Gruppen, og alle andre som er med å bygge denne byen, skal ha honnør for det engasjementet de viser. Det nedlegges mye initiativ, tid, kapital, og risiko til utvikling for byen, og dette er Harstad helt avhengig av.



I kommende år skal det bygges helsehus, ny Bergseng skole, og ny barnehage i sørbygda. Da er ikke nytt rådhus, ny sentrumsnær barnehage, ny Kanebogen skole, prosjekter som man kan si står på ønskelisten tatt med i noe regnestykke, og blant alle ønskelige prosjekter er kanskje ikke kino og bibliotek det vi burde prioritere. Jeg regner med at dersom man fikk valget mellom å bytte nye Bergseng skole for ny kino og bibliotek ville valget vært enkelt, i alle fall for de som ikke får en ny skole å gå på.

Trenger mer tid

I økonomiutvalgets møte 15. september vedtok utvalgets flertall å utsette avgjørelsen til budsjettbehandlingen i desember 2020. Argumentet var at man ønsket et klarere bilde av konsekvensene et positivt vedtak til kino og bibliotek ville ha. Konsekvensen er kutt i stillinger/drift eller forskyvning/avlysning av andre investeringsprosjekter. Hvilke andre smådetaljer med betydning for saken som kan komme frem ved en ordinær budsjettbehandling er vanskelig å se. Jeg mener det beste er at en avgjørelse blir tatt den ene eller andre veien så fort som mulig slik at man vet hva man har å jobbe videre med.



Også til slutt, verken undertegnede selv eller noen jeg har vært i kontakt med, vil se en avlysning av dette prosjektet som noen seier og klappe i hendene. Hadde det vært slik at kommunebudsjettet ikke behøvde å ta hensyn til prioriteringer, pluss og minus, hadde jeg gladelig sagt ja takk begge deler.