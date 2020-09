Fant amfetamin i bilen til mann (57)

nyheter>>

Natt til lørdag meldte Troms politidistrikt at en 57 år gammel mann ble stanset av en patrulje like sør for Harstad sentrum etter at politiet mistenkte han for å ha kjørt bilen påvirket av sterkere rusmidler. Da mannen ble stoppet fant politiet også noe hasj og amfetamin i bilen. Klokken 01.41 skrev politiet på Twitter at en blodprøve har blitt sikret og at førerkortet er beslaglagt.

Ellers har det vært en rolig natt i midtre Hålogaland. I resten av fylkene Nordland og Troms og Finnmark har det også vært forholdsvis rolig med unntak av en voldshendelse i Tromsø og noe festbråk.