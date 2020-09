nyheter>>

I et videointervju på VOL med Punsvik torsdag, gav han uttrykk for at hærverket var av det spesielle slaget. Det mest oppsiktsvekkende var at ingen av gravstøttene hadde blitt veltet.

– Vi så at noen hadde tatt opp en del av blomstene som er plantet for høsten, med potter og det hele, og samlet dem på to områder. Det er også en del små pyntegjenstander som er løse, og som er samlet bak andre graver, uttalte han blant annet da.