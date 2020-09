Planla for BUK, og for bedre dialog: – Vi kan ikke mene noe om ting vi ikke har blitt forklart nok om

nyheter>>

Dette var ungdomsrådet sitt andre møte for høsten. Tilstede var fem representanter, deriblant leder for Ungdomsrådet Ole Martin Melbøe Nygård (17). I tillegg var Hanne Gideonsen (35), koordinator BUK og ungdomsrådet med på møtet, og Maria Elena Olsen (28), prosjektleder for Ungsatsing, var også på besøk.

Plan for plan om planer

Et av punktene i saksdokumentet for møtet var å gå igjennom "Handlingsplan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge 2020 - 2025".