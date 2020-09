Enstemmig positive til ny kino – med et forbehold

nyheter>>

Ungdomsrådet diskuterte mandag sin innstilling til forslaget om ny kino og nytt bibliotek. Diskusjonen var lang og god, med argumenter fra flere sider. De fleste i rådet trakk frem at det er snakk om mye penger, og de lurer på om det vil føre til dårligere tilbud for unge i byen dersom penger må flyttes fra en pott til en annen. Samlet sett er de allikevel positive.

– Jeg husker jeg tenkte at jeg ville flytte fra Harstad når jeg gikk på ungdomsskolen, men nå tenker jeg ikke det lenger faktisk. Det er fordi jeg syntes byen har blitt merkbart finere i det siste. Når jeg går rundt i bysentrum nå, får jeg en skikkelig gladfølelse. Men det kan fremdeles bli finere her. Jeg ønsker at man fortsetter å satse på Harstad, sier Yunus Emre Hind (16).

Flere nevner at mange unge gradvis har flyttet seg til Kanebogen senter, og heller henger der. Ungdomsrådet mener at bysentrum må gjøres mer attraktiv så det også blir et sted man drar til, og ikke bare igjennom.

– Jeg tenker det er et godt tiltak, som vil gagne byen på sikt. Det hadde vært fint å ha det stedet så nærme den nye planlagte skolen også, de prosjektene henger fint sammen, sier leder for ungdomsrådet Ole Martin Melbøe Nygård.

Innstillingen ble enstemmig: Ungdomsrådet stiller seg positive til ny kino og bibliotek, men er opptatt av at prosjektet må være bærekraftig, og setter derfor det som et eget forbehold. De lurer på hva som eventuelt må velges bort, dersom prosjektet vedtas, og ønsker ikke at det fører til at et nytt prosjekt vil gå ut over eksisterende tilbud for barn og unge i byen.