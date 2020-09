Et halvt år siden nedstengingen av Norge i dag: – Ingen kunne forutse omfanget og varigheten

– Vi har lært å snu oss raskt, og være løsningsorienterte. Det har gjort oss godt forberedt til også det neste halvåret. Vi må planlegge for, og forvente, at det vil dukke opp flere smittetilfeller, sier fungerende kommuneoverlege Merete Bergan Svendsen, og reflekterer over de siste seks månedene.