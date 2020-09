nyheter>>

Lørdag 5. September avholdt AUF i Troms ekstraordinært årsmøte på partikontoret i Tromsø for å velge et nytt fylkesstyre samt vedta ny politikk som fylkeslaget tar med seg mot årsmøtet i oktober.

I en pressemelding tirsdag står det at 21 år gamle Linn Bruholt ble av et samlet fylkeslag valgt til ny leder, og skal lede AUF i Troms fram mot det ordinære årsmøtet i februar. Dermed tar hun også over som leder i AUF i Troms og Finnmark.