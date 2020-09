HIL vant i Narvik

nyheter>>

Det meldes om at Narvik-laget var best i starten av kampen. Men så tok gjestene fra Harstad over. Målene kom med Micael Risbøl, Jesper Aspelund og Amar Zulovic.

- Vi får tøff motstand, og i de første 20 minuttene, og er ikke best da. Men vi klarer å jobbe oss inn i kampen, og vinner fullt fortjent, sier trener Steinar Westerås om kampen i Narvik.





Han vurderer kampen på denne måten.

- Dette er nok den beste kampen som vi har gjennomført til nå. Vi varierer mellom å spille i gjennom midtbanen og å slå langt. Måten vi etter hvert spiller på er det beste vi har levert denne høsten, sier trener Steinar Westerås.

- En god del spillere tar fine steg. Det er stor overgang fra guttefotball til å spille mot Mjølners juniorlag på bortebane. Gruppa sett under ett så ser det foreløpig bra ut. Så er det store aberet hvor mange som blir igjen i Harstad etter videregående skole. Men det er mye å bygge på, og ei fin gruppe å holde på med, sier Westerås.