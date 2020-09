Mann berget seg ut av brennende hytte

nyheter>>

Meldingen kom like før midnatt onsdag.

VOLs reporter på stedet, Marius Birkeland, rapporterer at hytten har kollapset og brent helt ned.

Innsatsleder Morten E. Jacobsen i politiet opplyser til VOL at brannen ble meldt inn av et ambulansehelikopter som passerte. Det ble slått trippelalarm, noe som vil si at alle nødetatene rykket ut. Politiet kom først til stedet, og ble møtt av en mann som stod utenfor. Han virker å være i grei form, men ble undersøkt av helsepersonell og senere fraktet til legesjekk. Mannen skal ha inhalert røyk. Han var alene i hytta.

Ifølge Jacobsen har politiet foreløpig ikke opplysninger om hvordan brannen startet. Hytta ble totalskadd i brannen.

Hytta ligger ved Osvollvannet.

Like før klokken 01:00 melder VOLs reporter at brannvesenet har kontroll over brannen.

Klokken 07:00 torsdag morgen, opplyser politiet til VOL at de dro fra stedet litt over klokka 01:00, mens brannvesenet holdt på med ettersløkking til rundt klokken 05:00.

– Gangen videre er at det gjennomføres avhør av vedkommende som ble sendt til legesjekk. Deretter blir det tekniske undersøkelser på brannstedet, sier operasjonsleder Ulf Slettan ved Nordland Politidistrikt, og understreker samtidig at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

Se video: