Det er knapt en måned siden politiet kontrollerte føreren av en personbil i sentrum av Sortland. En drøy måned etter foreligger nå dommen.

Den siktede mannen tilsto i Vesterålen tingrett, som for øvrig fikk forevist beviser som viste at mannen under en utåndingsprøve hadde 0,79 i promille. Grensen for fengsel som innebærer soning, ligger vanligvis på 0,6.