Nå skal de satse stort på Bleik

Martinkaia på Bleik er nå bare et minne, etter at Bleik Fisk AS tok grep. Mens den gamle «Martin-heisen» fikk nytt liv ved Smia Pub. Neste som skal rives er Grønnbua. Nå diskuteres planer om flytebrygge, renovering av kaianlegg og mere på fiskebruket.