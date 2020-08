Tiltalt for grov vold med døden til følge

nyheter>>

Dette er saken der politiet i november 2018 kunne melde at mannen ble drept i et basketak i siktedes bolig. Politiet kunne også melde at mannen døde helga 9. til 11. november 2018, og at avdøde Stig Anders Johansen døde halvannet uke før han ble funnet. Det viste seg også at den drapssiktede tidligere hadde en voldsdom mot seg. I sommer kunne VOL fortelle at statsadvokaten skulle avgjøre om det ble tiltale eller ikke.

Konstituert statsadvokat, Jorild Steindal, tok onsdag ut tiltale mot en mann på rundt 40 år. Han er tiltalt for brudd på to lovbud i straffeloven, der det alvorligste punktet har en strafferamme på inntil seks års fengsel. Volden som skjedde rammes av straffelovens lovbud mot å øve vold mot, eller krenke noen fysisk. Statsadvokaten mener at kroppskrenkelsen er grov fordi volden endte med at mannen fra Hadsel døde.