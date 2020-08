Nå er kommunens pandemitelefon åpnet

nyheter>>

For å avlaste ordinært telefonnummer til ETS medisinske senter, har de nå opprettet pandemitelefon.

– For spørsmål vedrørende pandemi og testing, ring 902 84 955, råder legesenteret.

Telefonen er i første omgang åpen fra klokken 08.30 til 11.30.

ETS medisinske senter opplyser at det anbefales at alle som har vært på ferie/reise i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med store smitteforekomster, tar kontakt med ETS Medisinske senter tlf 902 84 955 for testing for Covid-19.

Testing kan utføres selv om det ikke foreligger symptomer på luftveisinfeksjon.