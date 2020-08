Ber tingretten ta arrest i selskapets verdier

nyheter>>

Striden mellom partene er et etterspill knyttet til salget av en forurenset eiendom i sykehusbukta på Stokmarknes, fra Hadsel kommune til Stokmarknes Handelseiendom. Verdiene som Hadsel ønsker arrest i, tilsvarer beløpet som kommunen mener selskapet skal betale tilbake i forbindelse med opprenskning av forurensningen av den aktuelle tomta. Hadsel ber om arrest i verdiene til Stokmarknes Handelseiendom fordi kommunen frykter at verdier skal forsvinne fra selskapet, og at det kan medføre økonomisk tap for kommunen.

På vegne av Hadsel kommune sa advokat Snorre Ottemo Nordby i retten onsdag at Stokmarknes Handelseiendom under opparbeiding av tomta kjørte bort langt større masser enn det som var nødvendig, også masser som ikke var forurenset. Det har fått økonomisk negativ betydning for Hadsel kommune, som krever å få pengene tilbake.