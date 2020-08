– Vi trenger flere modige jenter og gutter som gir en stemme til dette store samfunnsproblemet

nyheter>>

I den nyeste episoden av NRK-dokumentarserien Innafor er temaet grenseoverskridende sex. Programleder Gisle August Gjevestad Agledahl stiller spørsmålet "Når blir sex til overgrep?", og møter både mennesker som har tråkker over andres grenser, og de som har fått grensene sine tråkket over.

Episoden har fått stor oppmerksomhet landet over. Særlig unge voksne har engasjert seg i debatten, og delt selvopplevde erfaringer, fra begge sider av seksuelle overgrep. Amnesty International Norge er glad for at temaet i større grad belyses nå. I den siste tiden har de opplevd en stor pågang av underskrifter til sin underskriftskampanje for innføring av en egen samtykkelov i Norge.