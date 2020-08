Fullt hus i Galleri Nord-Norge

nyheter>>

Den yngste Harstad Tidende snakket med var bare ett år gammel, men også hun smilte. Her var det mye å se på, for alle aldre. Peter Krarup, direktør ved Harstad Kulturhus, ønsket velkommen til den 74. Nordnorske Kunstutstilling. Utstillingen bedre kjent som Nordnorsken, arrangeres av Bodø Kunstforening, og kunstnerne har alle tilknytning til landsdelen.

Utstillingen består av verk fra 23 ulike kunstnere, hvorav åtte av dem er med for første gang. De er valgt ut av en jury bestående av to kunstnere fra Nord-Norge og to kunstnere fra Sørlandet. Cathrine Terese Persson, daglig leder i Bodø kunstforening skriver om utstillingen at juryen har hatt en vanskelig oppgave i det å velge ut verkene, men at de er godt fornøyd med det endelige resultatet.