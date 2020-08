Fadderordningen ved UiT Harstad får 100.000 kroner

nyheter>>

Når fadderstyrene for campusene ved UiT mottar støtte til sine arrangementer fra Samfunnsløftet i Sparebanken, er det en grunn til det. Samfunnsrådgiver i SpareBank1 Nord-Norge, Geir Bakkevoll, mener fadderordningen ved UiT er særs viktig for bolyst i nord.

– Vi mener Fadderorganisasjonene gjør en viktig jobb for Nord-Norge med å introdusere nye studenter for hverandre, for faget, og ikke minst for studiestedet og landsdelen. Slik bidrar de med mye lokal verdiskaping, både på kort og lang sikt. Denne viktige jobben må de i år kombinere med en annen oppgave, som er å begrense spredningen av den globale pandemien. Derfor tok vi kontakt med fadderorganisasjonene fordi vi ønsket å støtte deres arbeid, sier Bakkevoll.