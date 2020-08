Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet

– Idrettssektoren og de frivillige organisasjonene spiller en uvurderlig rolle i folks hverdag og er en viktig møteplass i lokalmiljøer over hele landet. Jeg er glad for at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten. Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.