Første dag i førsteklasse

I dag kunne lærere og ledelse ved Harstad Skole ønske 49 spente førsteklassinger velkommen til første skoledag. Avdelingsleder Christian Møller-Olsen fortalte at han hadde gledet seg til å se barna igjen etter førskoledagen i vår. Smilene var mange blant de smånervøse barna i skolegården når han sa "Nå begynner dere dere på ordentlig".

Muse Mohammed (6) er en av disse spente barna. Far Mohammed Muse Farah kan fortelle at sønnen alt har to søsken på skolen som har gått der noen år allerede, så familien har lekt sammen i skolegården før. Det er nok litt trygt for dem begge. Når Muse blir spurt om hva han liker å gjøre, virker det som det er det meste, blant annet klatring og husking.