nyheter>>

– Vi har ikke vurdert at det er grunnlag for gjøre noe annet at det vi har gjort til nå enn det vi har gjort så langt, da vi mener vi har god oversikt over nærkontaktene de smittede har hatt.

– Skulle vi få en situasjon der vi får stigende smitte med mange forskjellige smittekilder eller klyngende smitte, så vil vurdere andre løsninger, sier Holte.